Benedetto Ferrara analizza il momento viola al Pentasport di Radio Bruno:

"Sono stati sbagliati una serie di passi sbagliati, proprio nella concezione di squadra. Si costruisce una formazione in base all'allenatore, al sistema di gioco, e questo vale dal basso verso l'alto. Negli ultimi due anni: Pioli si è trovato davanti una squadra che non lo seguiva, venendo sostituito da Vanoli. Poi è arrivato Grosso, con il successivo richiamo di Vanoli. Questo isterismo spiega che spenderere non vuol dire vincere, se non c'è l'intesa con la parte tecnica. Con Italiano la squadra fu fatta, più o meno, basandosi sulle sue idee. Quello è stato l'unico momento in cui la Fiorentina faceva calcio, con il loro sistema. Paratici è arrivato come se dovesse salvarci da tutti i mali del mondo, ed ha avuto un contratto da giocatore."

Su Vanoli: "Quando l'ho sentito dire quella frase quell'umiltà mi stava per cadere il bicchiere d'acqua, ma come si fa? Ci stiamo comportando come una società scarsa, è chiaro che nessuno sa cosa dire. Vanoli forse è quello che soffre di più li dentro. Ricambiare allenatore vorrebbe dire ammettere di non azzeccarne una, e poi, chi viene ad allenare questa Fiorentina. La storia della squadra giovane non regge se prendi 3 gol a partita, e sul campo queste cose si spiegano. Hai cambiato tutta la difesa, e tocca sperare che tornino Pongracic o Ranieri. Tutto abbiamo visto da Vanoli, tranne che il gioco, vorrei capire come vede il calcio. A me il 4-2-3-1 piace, ma con un centrocampo che non esiste... dal lato economico siamo sotto di tanti milioni, e quello sportivo che devi lottare di nuovo. Paratici ha fatto di testa sua sul mercato. Ci siamo arresi davanti alla fame, noi non siamo squadra, anche se c'è talento. I tifosi fanno bene a contestare, finchè tutto è pacifico. La Fiorentina da troppi anni lotta per salvarsi, i tifosi mettono il cuore, ed è giusto che manifestino."