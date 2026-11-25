Il noto giornalista esperto di mercato racconta come sono andate le cose dopo l'esonero di Grosso
VIDEO - Vanoli: "La mia peggiore Fiorentina, a questi ragazzi serve umiltà"
Così Alfredo Pedullà sul proprio sito riguardo alla situazione in casa viola ed a quanto successo dopo l'esonero di Fabio Grosso:
Paolo Vanoli parla di umiltà, in realtà avrebbe dovuto fare un minimo di autocritica e prendersi qualche responsabilità: la squadra gioca male, anzi malissimo, e ha raccolto 9 punti nelle 9 gare della sua gestione. La Fiorentina ha deciso per il suo ritorno dopo le tre partite con zero punti della gestione Grosso, ma prima ha avuto contatti con Igor Tudor, era stato impostato un discorso biennale da 1,8 milioni a stagione, poi la Fiorentina ha optato per Vanoli senza alcun tipo di dubbio. L’allenatore non ha ripagato la fiducia, ha tempo ma non troppo, e domenica a Udine sarà una partita da non sbagliare.
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