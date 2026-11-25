Non soltanto una questione caratteriale e di atteggiamento. Dopo la debacle di Monza, la Fiorentina è chiamata a intervenire anche sul piano tattico, modificando un assetto che finora ha mostrato evidenti limiti. Secondo quanto riportato da La Nazione, il messaggio che la società, con Paratici in prima linea, farà arrivare a Paolo Vanoli riguarderà proprio la necessità di rendere la squadra più equilibrata, solida e concreta.

Il primo reparto sotto osservazione è la difesa. La contemporanea presenza di Jimenez e Joao Mario sulle corsie esterne non sta garantendo il giusto contributo in fase di copertura. Da qui potrebbe nascere l'idea di sacrificare la propensione offensiva di uno dei due, valutando il reinserimento di Ranieri o Viery in una posizione più esterna.

Anche a centrocampo potrebbero esserci novità importanti. La convivenza tra Oulai e Fagioli, secondo il quotidiano, rischia di diventare difficilmente sostenibile. L'obiettivo è inserire maggiore fisicità e concretezza in mediana, caratteristiche che potrebbero rendere centrale il ruolo di Brescianini.

La Fiorentina potrebbe quindi rinunciare a qualcosa in termini di qualità e costruzione per guadagnare solidità. Una trasformazione necessaria per una squadra che, in questo momento, ha bisogno soprattutto di trovare la strada verso la salvezza.