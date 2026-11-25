Intervistato da La Gazzetta dello Sport per analizzare il momento di profonda crisi in casa viola, l'ex giocatore Massimo Orlando ha individuato nell'assetto tattico la primissima chiave di svolta. Secondo l'ex giocatore, il ritorno alla mediana a tre è l'unica strada percorribile per ritrovare la rotta: "Credo che ora il vestito più adatto sia il 4-3-3. Ho avuto l'impressione che Vanoli ultimamente sia passato al 4-2-3-1 più per mostrarsi coraggioso verso l'esterno che per reale convinzione. Se fosse così sarebbe un errore, perché è una formazione troppo sbilanciata, mentre con un centrocampista in più la squadra avrebbe sicuramente più equilibrio".

Sì al ritiro di Bagno a Ripoli

Orlando si è poi espresso in maniera del tutto favorevole sulla decisione presa dal club e dal tecnico di mandare la rosa in ritiro al Viola Park verso la trasferta di Udine: "Sì, è la scelta giusta perché in momenti così delicati è necessario stare insieme, parlare e rimanere concentrati. Mi pare che anche i giocatori siano stati d'accordo con questa soluzione". Una misura drastica ma indispensabile per resettare la testa dopo l'amaro 3-0 subito al Brianteo: "A Monza è stata una sconfitta veramente pesante e speriamo che il ritiro sia utile".

"Classifica? Non fa paura ma fa arrabbiare. Dalla crisi si può uscire in fretta"

Infine, l'ex centrocampista ha lanciato un messaggio di fiducia ma anche di forte sprono per l'ambiente viola. Alla domanda se i bassifondi della graduatoria debbano spaventare, Orlando risponde guardando al recente passato: "Fa meno paura dell'anno scorso, perché nella passata stagione la Fiorentina è stata a lungo anche ultima e sembrava che tutto andasse storto. Più che altro, se fossi un tifoso, mi farebbe arrabbiare essere sempre nei bassifondi per la seconda stagione consecutiva. Credo però che ci siano tutte le possibilità per uscire da questa situazione, anche abbastanza in fretta".