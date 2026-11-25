Alberto Polverosi, intervenuto a Lady Radio, ha analizzato il centrocampo viola e le difficoltà della Fiorentina
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Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio Alberto Polverosi, ha analizzato il centrocampo viola e il valore di Atta:
A centrocampo serve un giocatore di spessore e a gennaio il suo arrivo deve essere una priorità assoluta. Atta è indisponibile da 70 giorni: viene da chiedersi cosa sia successo e perché i tempi siano così lunghi. Il suo rientro non risolverebbe tutti i problemi di equilibrio, ma potrebbe comunque offrire qualcosa in più rispetto a Goncalves e Mastantuono.
Esterni a piede invertito
Ha fatto divertire, poi, la questione degli esterni con i piedi invertiti: per Pellegrino non arrivano cross, nonostante sia stato acquistato proprio per sfruttare questo tipo di palloni.
La difesa
Il rendimento di Dragusin è decisamente deludente e, per certi versi, anche sorprendente. Marca l'uomo a metri di distanza, sembra vada a prenderci il tè. Di Viery, invece, non riesco a individuare particolari qualità, Ranieri mi sembra nettamente superiore.
Mastantuono
L'argentino ha tutte le possibilità per diventare un grande calciatore, ma deve cominciare ad ampliare il proprio modo di vedere il gioco.
Vanoli e la Fiorentina
Le parole di Vanoli sull’umiltà che manca sono state particolarmente pesanti. In questo momento non funziona nulla, c'è troppo di sbagliato. La Fiorentina continua a riproporre sempre lo stesso copione, senza riuscire a cambiare marcia: anche durante le partite non si vedono soluzioni alternative.
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