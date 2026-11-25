Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio Alberto Polverosi, ha analizzato il centrocampo viola e il valore di Atta:

A centrocampo serve un giocatore di spessore e a gennaio il suo arrivo deve essere una priorità assoluta. Atta è indisponibile da 70 giorni: viene da chiedersi cosa sia successo e perché i tempi siano così lunghi. Il suo rientro non risolverebbe tutti i problemi di equilibrio, ma potrebbe comunque offrire qualcosa in più rispetto a Goncalves e Mastantuono.