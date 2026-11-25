Nessun processo e nessuna caccia al colpevole, ma un confronto diretto per provare a trovare insieme una via d'uscita. Dopo la pesante sconfitta di Monza, la Fiorentina ha vissuto una giornata di riflessione al Viola Park, dove l'allenamento di scarico si è trasformato anche in un'occasione per parlare apertamente della situazione. A raccontarlo è il Corriere dello Sport, che sottolinea il tentativo di Paolo Vanoli di responsabilizzare l'intero gruppo.

Il tecnico viola si è messo in prima linea, assumendosi le proprie responsabilità e chiedendo allo stesso tempo una maggiore collaborazione da parte dei calciatori. La consapevolezza, all'interno dello spogliatoio, è che quanto fatto finora non sia sufficiente e che ognuno debba necessariamente alzare il proprio livello.

Non si è trattato di un confronto per individuare singoli responsabili, ma di un momento per guardarsi in faccia e cercare una soluzione condivisa. D'altronde, come evidenzia il quotidiano, la classifica non ha mai nascosto i problemi della Fiorentina, che vanno ben oltre i singoli risultati negativi.

Adesso, però, serviranno risposte concrete. Da domani inizierà il ritiro in vista della trasferta di Udine, tre giorni durante i quali Vanoli e i suoi dovranno trasformare le parole in fatti. Perché, dopo l'ennesimo passo falso, soltanto il campo potrà restituire fiducia all'ambiente viola.