Il direttore de La Repubblica, Stefano Cappellini, commenta così il momento viola e la posizione di Paolo Vanoli
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Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, il giornalista Stefano Cappellini ha analizzato il momento difficile della Fiorentina dopo la pesante sconfitta per 3-0 sul campo del Monza.
La partita di Monza è stata una botta inaspettata. Credo che nessuno pensasse ancora possibile che la Fiorentina riprecipitasse ai livelli visti lunedì sera, perché sembra riproporsi l'incubo della scorsa stagione. Le spiegazioni sono difficili: alcuni giocatori sono troppo giovani e inesperti, la squadra è cambiata molto e non ha ancora trovato il suo assetto. C'è un problema di mentalità: contro le big si sono viste gare con uno spirito diverso, mentre poi arrivano crolli come a Genova o a Monza, senza contare le prime partite con Grosso. È evidente che qualcosa è stato sbagliato nella programmazione e nella guida tecnica: esonerare un allenatore dopo tre giornate significa che il progetto è partito con un difetto all'origine. Continuo però a non essere così pessimista, perché la qualità vista a tratti permetterà alla squadra di uscire da questa zona di classifica, anche se Monza qualche dubbio lo lascia.
"Cambiarlo per chi?": la posizione su Vanoli e la societàAlla domanda sul peso di una fiducia che appare condizionata e sul rischio di un nuovo ribaltone in panchina, Cappellini risponde con pragmatismo, invitando il club a esporsi con chiarezza e a dare continuità tecnica:
Credo che al momento sia soprattutto una fiducia obbligata, perché cambiare il terzo allenatore a novembre sarebbe un segnale devastante. È giusto andare avanti con Vanoli almeno fino a Natale e vedere cosa succede. La domanda è: se lo mandi via, chi prendi? Non ci sono tanti tecnici di livello liberi e il rischio è di incassare un'altra delusione ricominciando da capo. Servirebbero parole chiare da parte della società, anche a costo di essere impopolari in un momento in cui difendere Vanoli non paga in termini di consenso. Non credo che il problema della Fiorentina sia Vanoli: la squadra ha buchi evidenti nell'organico e non gira come collettivo, ma una base per lavorare esiste.
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