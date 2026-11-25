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Tornato ai microfoni di Radio Bruno dopo il ko per 3-0 a Monza, il giornalista Alessandro Bocci ha offerto a Radio Bruno, una lettura severa del momento della Fiorentina.

Obiettivo salvezza e limite della rosa

Bisogna mirare prima di tutto alla salvezza, intesa come tirarsi fuori in fretta da questa situazione: non so se sarà facile o possibile. Lo dico dal primo giorno che questa è una squadra che non mi convince per niente. Il problema non è il coraggio, ma gli equilibri: è una squadra costruita male, con qualche buon talento ma senza un senso collettivo chiaro. Ora bisogna limitare i danni, attendere gennaio e sperare nell'arrivo di uno o due innesti che diano un senso di squadra. Curiosamente, poi, la Fiorentina spesso ha fatto meglio contro le grandi, e anche su questo bisognerebbe interrogarsi.

Il modulo di Vanoli e il rendimento degli offensivi

Mi piacerebbe parlare con Vanoli fuori dalle virgolette, per capire cosa non ha funzionato in quasi due mesi e cosa lo ha deluso rispetto alle idee iniziali. A San Siro aveva scelto tre centrocampisti passando al 4-3-3 per dare solidità e gli erano piovute addosso tante critiche sul fatto che gli mancasse il coraggio. Spero che il passaggio al 4-2-3-1 sia nato dalla voglia di chiedere risposte ai giocatori, non per assecondare l'onda delle critiche, perché sarebbe pericoloso. Quelle risposte però non sono arrivate: a Monza i giocatori di talento hanno faticato, e se Mastantuono può avere qualche attenuante per il viaggio e gli impegni con la Nazionale, Goncalves ha poche scuse dopo una prestazione che lo ha visto uscire già dopo un tempo. Difesa a tre? Copriresti meglio l'avanzata offensiva di Jimenez e Joao Mario, ma mancano gli uomini a causa dagli infortuni.

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Per Bocci, la classifica e l'andamento delle ultime settimane impongono un cambio di prospettiva:Bocci ha poi analizzato l'oscillazione tattica tra, soffermandosi sul peso delle critiche esterne e sulle risposte fornite dai calciatori chiamati a reggere il fronte offensivo: