Jovetic sul momento negativo della Fiorentina e le qualità di alcuni singoli
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L'ex attaccante della Fiorentina, Stevan Jovetic, ancora in attività con la maglia dell'AEL Limassol, è stato intervistato da Toscana Tv per parlare del momento in casa viola. Queste le sue parole:
Sicuramente è un periodo difficile. I giocatori ci sono, sono stati investiti molti soldi. E ovviamente la Fiorentina deve stare fra le prime 6/7 squadre, lo sappiamo tutti. Però, i cambiamenti degli allenatori e altri fattori alla fine non porta mai qualcosa di bello. Va data fiducia a qualcuno per più tempo, così ha tempo di lavorare e mettere in mostra le sue idee.
Sui leader
Penso sempre in una squadra ci debbano essere 2/3 figure d'esperienza. Sarebbe ottimo averne uno per reparto, perché alla fine, soprattutto in questi momenti, serve qualcuno che dia calma e attraverso l'esperienza facciano uscire la squadra da queste situazioni. Quando c'ero io i leader erano Mutu, Gilardino, Frey, Dainelli: tutti giocatori che conoscevano bene il calcio. Poi dopo c'erano Pizarro, Gonzalo Rodriguez, Aquilani, Borja Valero. Avevamo sempre un mix. Anche Luca Toni, ma era ancora giovane nonostante gli anni (ride, ndr).
Su Mastantuono e Njie
Mastantuono lo conosco di più, perché lo seguivo anche quando era al Real Madrid. Mi piace molto: è un giocatore forte, piede mancino, bravo nell'uno contro uno. Lui può fare la differenza in quella posizione. Njie non lo conosco bene, quindi non so cosa dire. L'ho seguito poco.
Sul consiglio che sarebbe alla Fiorentina ora
Devono stare tutti uniti, prima di ogni cosa, prendendosi le loro responsabilità. Prima devono guardare se stessi, in dove possono crescere. Anche organizzare cose insieme, per tenere unito lo spirito della squadra.
Il messaggio ai tifosi e la squadra
Ai tifosi dico di avere più pazienza, perché i giocatori ci sono. Serve solo essere più squadra, stare insieme. Spero alla fine di quest'anno di vedere la Fiorentina dove merita di stare.
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