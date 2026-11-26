Mastantuono sarà di nuovo un punto fermo di Vanoli perché è un giocatore potenzialmente in grado di cambiare le partite
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La Gazzetta dello Sport si sofferma sul messaggio di scuse di Franco Mastantuono pubblica suoi social:
Si può provare a trascinare una squadra anche a 19 anni, riconoscendo in modo schietto le difficoltà del momento. Lo ha fatto ieri Franco Mastantuono che sui social ha scritto: «Voglio chiedere scusa ai tifosi viola. Questa squadra ne uscirà, siamo tutti uniti più che mai». L'attaccante é in prestito da un top club come il Real Madrid e forse soltanto di passaggio a Firenze, ma ha comunque abbandonato i panni del predestinato e ha indossato quelli dell'umiltà, parola che risuona in continuazione a Firenze, dopo la sconfitta per 3-0 a Monza. Quella di Mastantuono è stata una frase gradita anche dal club, sopratutto nella parte in cui c'è il richiamo alla compattezza e alla volontà di risalire la classifica, tutti insieme. La situazione è complicata, da oggi la squadra è in ritiro al Viola Park e per uscire dalla crisi è necessario dare risposte immediate già a Udine dove Mastantuono sarà di nuovo un punto fermo di Vanoli perché è un giocatore potenzialmente in grado di cambiare le partite.
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