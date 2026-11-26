La giornata della Fiorentina a Bagno a Ripoli: si avvicina una gara da non sbagliare per Vanoli e i suoi ragazzi
VIDEO - Cassano: "Vanoli non può allenare la Fiorentina. E' improponibile"
Il ritiro della Fiorentina al Viola Park, indetto dopo la sconfitta di Monza, comincia oggi in tarda mattinata. La squadra si ritroverà per il raduno e il pranzo obbligatorio, poi nel pomeriggio Vanoli dirigerà il primo allenamento in vista della trasferta di Udine in programma domenica.
Seguiamo la giornata in diretta grazie ai nostri inviati a Bagno a Ripoli.
Ore 10.45 - Arrivati Mastantuono, Brescianini e Ndour.
Ore 10.41 - Ecco anche Parisi, calciatore viola che non vediamo in campo dalla fine della passata stagione e ancora alle prese con il recupero dall'infortunio.
Ore 10.38 - Arrivati al Viola Park Atta, Oulai e Dragusin.
Ore 10.00 - E' arrivato al centro sportivo il direttore generale Alessandro Ferrari.
Ore 9.50 - Viery è il primo giocatore ad arrivare. Il brasiliano è infortunato, si è fermato proprio a Monza nel primo tempo; oggi peraltro dovrebbero arrivare notizie dal punto di vista medico su di lui. Poco dopo si è presentato l'altro difensore attualmente ai box, Pongracic.
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