Il ritiro della Fiorentina al Viola Park, indetto dopo la sconfitta di Monza, comincia oggi in tarda mattinata. La squadra si ritroverà per il raduno e il pranzo obbligatorio, poi nel pomeriggio Vanoli dirigerà il primo allenamento in vista della trasferta di Udine in programma domenica.

Seguiamo la giornata in diretta grazie ai nostri inviati a Bagno a Ripoli.

Ore 10.45 - Arrivati Mastantuono, Brescianini e Ndour.

Ore 10.41 - Ecco anche Parisi, calciatore viola che non vediamo in campo dalla fine della passata stagione e ancora alle prese con il recupero dall'infortunio.

Ore 10.38 - Arrivati al Viola Park Atta, Oulai e Dragusin.

Ore 10.00 - E' arrivato al centro sportivo il direttore generale Alessandro Ferrari.

Ore 9.50 - Viery è il primo giocatore ad arrivare. Il brasiliano è infortunato, si è fermato proprio a Monza nel primo tempo; oggi peraltro dovrebbero arrivare notizie dal punto di vista medico su di lui. Poco dopo si è presentato l'altro difensore attualmente ai box, Pongracic.