L'analisi di Cesare Prandelli sul momento della Fiorentina
VIDEO - Guardiola e il no all'Italia: "Mi sono vergognato, ma dovevo"
L'ex allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli, ha parlato in occasione della presentazione dell'associazione intitolata a Celeste Pin nella serata di ieri. Queste le parole trasmesse da Lady Radio:
Per capire Firenze bisogna amarla, tutto il resto viene da sé. In questi ultimi due giorni mi sono arrabbiato, non avrei mandato in ritiro i giocatori, ma portati a stare vicino alla gente, ai tifosi, facendo capire loro cosa significa la Fiorentina.
Sulle dinamiche all'interno della Fiorentina
Non sono mai entrato nelle dinamiche di una società, ma un club strutturato dovrebbe avere un riferimento fisso, costante e una strategia di comunicazione. Chiaro, poi, che in un momento in cui non vinci tutto diventa più complicato. Personalmente non cerco niente, ma amo la Fiorentina e mi piacerebbe dare un suggerimento ogni tanto. Una settimana del genere devi viverla vicino alla gente, non averne paura. Le persone amano la Fiorentina anche nelle difficoltà. Insieme si possono superare tutte le complicazioni. Paura per il momento? Paura no, ma bisogna stare molto attenti.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Esclusive
"Venda la Fiorentina, accetti un consiglio". Lettera aperta al presidente Commisso
Live
Fiorentina, comincia il ritiro al Viola Park: arrivato anche De Gea
Social
Viviano su Vanoli: "Se perde è da esonero. Ecco chi vedrei bene in panchina"
Rassegna stampa
Gazzetta: "Il club viola ha gradito una frase in particolare di Mastantuono"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti