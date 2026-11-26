Le parole di Flachi sul momento della Fiorentina e le scuse di Franco Mastantuono dopo Monza
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L'ex attaccante viola, Francesco Flachi, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno del momento che sta passando la Fiorentina. Queste le sue parole:
Il Viola Park ormai è diventato l'Asmana, un centro benessere (ride, ndr). Bisogna capire il motivo per cui questa squadra non riesca a trovare il proprio valore e il ritiro può servire a questo. Mi ha fatto molto piacere che un giocatore della Fiorentina ci abbia messo la faccia, ovvero Mastantuono, che è in prestito e ha 19 anni. Ma gli altri dove sono? Da parte sua mi fanno piacere, perché può sbagliare una partita ma ci mette sempre l'anima. Mi aspetto che coloro che sono a Firenze da più tempo facciano capire l'importanza di questa maglia. Se qui non dice e fa nessuno niente mi sembra sempre la solita situazione. La mia paura è che se non vinciamo domenica siamo punto e a capo. E se si cambia l'allenatore, chi si prende? Uno per il futuro a cui dare fiducia o un traghettatore? Questo progetto non inizia mai. Se l'ambizione è la salvezza allora mi tengo Vanoli.
Sul paragone con la Lazio
La Lazio è prima, ma non capisco cosa abbiano in più i giocatori loro rispetto ai nostri. Ed è qui che entra in scena l'allenatore. Il gioco in alcuni casi viene anche da solo, ma il problema è l'approccio qui. Le parole che ha detto Vanoli sono forti: se dici che la squadra non è umile non è cosa da poco. Se l'allenatore dice così devo iniziare a lavorare di testa e riportare una concentrazione diversa. Se invece non te ne accorgi il problema è diverso e più grave.
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