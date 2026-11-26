VIDEO - Arbitro accusato di essere ubriaco e sostituito: cosa è successo

In occasione della mostra organizzata a Milano per i 50 anni di Repubblica, si sono ritrovati due volti storicamente legati alle vicende della Fiorentina: l'ex sindaco di Firenze ed ex premier Matteo Renzi e l'ex patron viola Andrea Della Valle. Come si può vedere nel video postato su Instagram da The Journalai, i due si sono lasciati andare a un simpatico siparietto.

Appena giunto all'evento, Della Valle ha cercato il politico chiedendo "Dov'è Renzi?", pronta la battuta ironica dell'ex presidente del Consiglio: "Quando c'era lui vincevamo". Non si è fatta attendere la controrespulsa affettuosa dell'ex numero uno gigliato, che ha subito replicato "Quando esultavamo insieme!".

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