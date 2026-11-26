VIDEO - Arbitro accusato di essere ubriaco e sostituito: cosa è successo

L'Italia Under 17 chiude la fase a gironi del Mondiale in Qatar a punteggio pieno, conquistando la terza vittoria consecutiva e blindando il primo posto nel Gruppo E grazie al 3-1 finale sull'Uzbekistan. Gli Azzurrini del ct Franceschini hanno indirizzato la partita già nella prima frazione di gioco, chiusa in vantaggio di tre reti e spinti dalle ottime prestazioni dei singoli, tra cui spicca ancora una volta il talento della Fiorentina Federico Croci.

Il giovane viola è partito titolare e ha firmato il gol del momentaneo 2-0 su rigore e ha firmato l'assist del 3-0 a Corgliano prima di uscire al 59' per lasciare spazio a Fugazzola. Per Croci si tratta del terzo gol messo a segno in questo girone.