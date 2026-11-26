VIDEO - Arbitro accusato di essere ubriaco e sostituito: cosa è successo

In casa Bayern Monaco la tensione è alle stelle, riflettendosi inevitabilmente sui risultati del campo. I bavaresi hanno conquistato appena due vittorie nelle ultime cinque partite e occupano il quindicesimo posto in Champions League, complici le tante assenze per infortunio ma soprattutto un clima fortemente spaccato all'interno dello spogliatoio.

La spaccatura vede da un lato i vertici societari e dall'altro la squadra, fermamente schierata al fianco di Jamal Musiala dopo le esternazioni pubbliche del presidente Hoeness e Rummenigge che avevano espresso dubbi sul lauto stipendio del trequartista dopo la diagnosi della malattia. Al termine della sfida persa contro il Lilla, il capitano Joshua Kimmich è esploso contestando l'operato della dirigenza: "Non capisco il modo e il motivo per il quale si discute di tutto questo pubblicamente. Il Bayern viene sempre prima di un calciatore, ma mai prima di una persona. Non è nello stile del nostro club. Per me la cosa fondamentale è che il ragazzo venga ogni giorno al campo e si goda il calcio. Lo vedo quotidianamente: osservo come lavora, con quanta intensità si impegna". Lo riporta gazzetta.it.