La Fiorentina ha diffuso nel pomeriggio di oggi, giovedì 26 novembre, un comunicato sulle condizioni di Viery, che è uscito malconcio dalla sfida contro il Monza:

ACF Fiorentina comunica che, nella giornata di ieri, il calciatore Viery Fernandes è stato sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali a seguito dell’infortunio occorso durante la gara di campionato Monza-Fiorentina. Le indagini svolte hanno evidenziato una lesione del capo lungo del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico-riabilitativo stabilito e sarà rivalutato nelle prossime settimane.

Quando torna Viery

La nota medica violaQuindi, nel cercare di soddisfare le curiosità sui tempi di recupero dell'ex Gremio, possiamo senza dubbio assicurare che

La sensazione, però, è che il periodo ai box possa essere più lungo del minimo da mettere in conto in questi casi: le restanti gare del 2026, quindi quelle contro Parma e Bologna, sono notevolmente in bilico. Purtroppo il grado della lesione non è specificato e quindi non si può essere più precisi di così. Una stima ottimistica lo vedrebbe rientrare tra i convocati per una delle due gare contro le emiliane e poi tornare a pieno regime per la prima del 2027 contro la Lazio. Ma tutto si allungherebbe se la lesione fosse della tipologia più seria. Non resta, dunque, che raccogliere passo passo quel che emerge dal Viola Park in queste settimane.