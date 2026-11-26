"Galloppa mi aspettavo che potesse far bene. Mi piacerebbe rivedermi in Nico Paz"
VIDEO - Totti, ma che dici? "LGBT? Cos'è, un nuovo telefonino?"
Ospite del podcast di Tutti in the box, Tommaso Rubino, attaccante di proprietà della Fiorentina in prestito alla Carrarese, ha parlato di tanti argomenti.
Quanti gol vuole fare?
Un obiettivo numerico non me lo sono dato perché non so… L'anno scorso ho giocato, sì, però è stata una stagione di passaggio tra virgolette, quindi è stato anche un po' difficile magari trovare più minutaggio in alcune situazioni. Quest'anno diciamo che mi sono dato l'obiettivo principale di cercare di conquistare fiducia dal mister e giocare il più possibile. Poi quando le vittorie arrivano, comunque i gol o gli assist arrivano di conseguenza, quindi più ne faccio ovvio, meglio è, però l'importante è fare prestazioni come quella che la squadra ha fatto ieri.
Sulla sua Fiorentina Primavera
Avevamo un gruppo bellissimo, quindi sono in buoni rapporti con tutti e ci sentiamo veramente spesso. Martinelli sicuramente è quello con cui ho più rapporto: ci sentiamo davvero sempre e son contentissimo per lui. Sta andando bene, è un portiere forte, non devo dirlo io. Invece tutti gli altri ragazzi, sia in prestito dalla Fiorentina che non, quest'anno stanno facendo quasi tutti bene e questo è positivo sia per noi che per la Fiorentina ovviamente. Sono in buoni rapporti con tutti e mi porto tanti bei ricordi dietro.
Sulla Fiorentina
Oltre che un obiettivo è anche un sogno, perché abitiamo veramente a 100 metri dallo stadio e quando posso sono sempre lì. Poi dopo 11 anni che giochi nella Fiorentina ti affezioni, perché è proprio bello starci dentro, ci sono sempre ambienti positivi che ti fanno star bene. Io da quando sono nato ho sempre tifato la Fiorentina, perché sono nato a Firenze e me l'ha tramandata mio nonno. È un sogno e spero prima o poi di raggiungerlo.
Su Galloppa
Per come l'ho vissuto io, ti dico che mi aspettavo che potesse far bene perché oltre che un allenatore forte è proprio una persona d'oro. Fa stare il gruppo in maniera top, fa star bene i giocatori, sia chi gioca che chi non gioca. Son sicuro che danno tutti il 100% per lui e gli auguro di arrivare il più in alto possibile. Anche dopo l'Entella, per farti capire il nostro rapporto, mi ha fatto i complimenti, ci siamo scritti perché non è un rapporto solo calcistico, ma va oltre.
Sulla Nazionale Under 21
La Nazionale non devo dirlo io, tutti vorrebbero indossare la maglia dell'Italia, quindi è normale che io lo speri. Poi ovvio, le scelte spetta a loro farle, però io cerco sempre di dare il meglio qua e poi quello che decideranno lo prendo.
Idoli e modelli
Il mio idolo forse direi Dybala: da quando sono piccolo mi sono proprio innamorato di lui, di come gioca, di come tocca la palla. Ogni tanto dentro l'area sento che può arrivarmi sempre la palla o l'occasione durante la partita, quindi in alcune cose il paragone con Raspadori può starci. Però magari non lo so, come presenza in area, diciamo, mi piacerebbe rivedermi in un Nico Paz, anche se è difficile, però comunque mi piace.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Infortuni
Fiorentina, infortunio Viery: quando torna, quante e quali partite salta
Ultime notizie
Croci non si ferma più. Gol e assist anche contro l'Uzbekistan U17
Radio e tv
R.Galli: "Sappiamo cosa succede quando arriva un terzo allenatore. Società al varco"
Altre di Serie A
Come sta Davis? Le ultime in vista della Fiorentina
News calciomercato
Beltran sfuma definitivamente? Avviati i contatti per il rinnovo col River
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti