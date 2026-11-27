Il ritiro è stato condiviso da tutti
VIDEO VN - Il primo giorno di ritiro e le condizioni di Viery
Il Corriere Fiorentino si sofferma sul ritiro della Fiorentina al Viola Park riportando qualche retroscena dal centro sportivo viola:
«Pare che la sveglia sia suonata». È questo il concetto che filtra dal (blindatissimo) Viola Park e la speranza, per chi ha a cuore la Fiorentina, è che la convinzione di dirigenti e allenatore trovi immediata conferma nei fatti. Di certo c’è che quella di Udine per Vanoli sarà una trasferta a dir poco delicata (probabilmente decisiva) e che molto se non tutto passi da come il gruppo avrà recepito la strigliata di Monza prima, e il ritiro poi. «Io avrei preso la strada opposta — il pensiero di Prandelli, a margine della serata in cui è nata l’Associazione Celeste Pin, dedicata ai più fragili — perché in un momento così bisogna aprirsi alla gente, non averne paura». Da ieri però, e almeno fino alla gara di domenica, De Gea e compagni sono «in clausura» a Bagno a Ripoli. Premessa: non è una punizione. Secondo la versione di club e mister sarebbe soltanto un modo scelto per compattarsi, e per affrontare stando insieme il momento (l’ennesimo) di crisi. Una decisione condivisa insomma, nata subito dopo il confronto andato in scena lunedì sera. Un faccia a faccia collettivo nel quale sia allenatore che capitano hanno spronato tutti a prendere coscienza della realtà e, soprattutto, a ribadire a tutti un principio fondamentale: «Non se ne esce come singoli, ma solo come squadra». Vale per la situazione nel suo complesso, e vale per ogni singola partita. Un invito (in particolare ai giocatori di maggior talento) a non cercare di vincere o risolvere le gare da soli ma, al contrario, esasperando al massimo la collaborazione.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Esclusive
Vanoli si gioca la Fiorentina? Lo faccia seguendo le sue idee. Qualsiasi siano
Rassegna stampa
CorSport: "Fiorentina, occhi su Beltran. Poi difesa, centrocampo e cessioni"
Rassegna stampa
Gazzetta: "Vanoli vieta i cellulari. Le regole del ritiro al Viola Park"
Rassegna stampa
Nazione: "Viery fuori almeno un mese. Vanoli studia Valdepenas e Beldenti"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti