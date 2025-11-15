Mercato: per l’attacco torna di moda un nome dalla Serie B

Il Resto del Carlino scrive oggi di un nome già sondato in passato dalla Fiorentina per il proprio attacco: Cristian Shpendi. Come scrive il quotidiano, due sono gli scenari possibili qualora la cessione del centravanti classe 2003 dovesse concretizzarsi in questa finestra di mercato. Nel caso in cui la trattativa andasse in porto con una squadra italiana (che si tratti della Fiorentina o del Cagliari) Shpendi rimarrebbe in prestito per finire il campionato con la casacca del Cesena. Se la direzione fosse invece verso un club oltre confine la partenza sarebbe immediata con il Cesena costretto a trovare in fretta un sostituto, che a quel punto sarebbe un profilo di categoria pronto a venire in Romagna per giocare titolare. La cessione del cartellino di Shpendi porterebbe nelle casse bianconere una cifra oltre i 3 milioni di euro, plusvalenza netta visto che il giocatore è un prodotto del vivaio bianconero.