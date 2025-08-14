CorSport svela: “La Fiorentina non vuole un vice-Kean, ma un attaccante di livello”

Per il ruolo di vice-Kean, sono stati valutati profili teoricamente più accessibili come Shpendi del Cesena, Siwe del Guingamp, Harder dello Sporting Club e Daku del Rubin Kazan. Tuttavia, l’interesse per questi giocatori non è andato oltre osservazioni superficiali, senza avviare negoziazioni concrete, anche a causa di difficoltà economiche e di diversa natura.