La Fiorentina, prima di muoversi concretamente per un nuovo attaccante, deve prima definire la cessione di Beltran,considerata la chiave per sbloccare il mercato offensivo. Senza questa uscita, ogni trattativa resta in stand-by e le ipotesi restano solo esplorazioni preliminari.
CorSport svela: “La Fiorentina non vuole un vice-Kean, ma un attaccante di livello”
Per il ruolo di vice-Kean, sono stati valutati profili teoricamente più accessibili come Shpendi del Cesena, Siwe del Guingamp, Harder dello Sporting Club e Daku del Rubin Kazan. Tuttavia, l’interesse per questi giocatori non è andato oltre osservazioni superficiali, senza avviare negoziazioni concrete, anche a causa di difficoltà economiche e di diversa natura.
Questa strategia potrebbe indicare che l’obiettivo finale della Fiorentina non sia semplicemente un rincalzo per Kean, ma un centravanti di livello in grado di competere per una maglia da titolare. L’intento del club sembra quindi orientato verso un investimento più ambizioso, da concretizzare solo dopo aver liberato spazio in rosa e nel budget. Lo scrive il Corriere dello Sport.
