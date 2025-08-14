Viola News
CorFio: "Interesse Zenit reale, ma ecco perché Beltran sta temporeggiando"

La Fiorentina lavora per la cessione di Lucas Beltran
La Fiorentina ha ripreso gli allenamenti al Viola Park in vista dell’esordio in Conference League del 21 agosto, con Pioli concentrato sul lavoro in campo e i dirigenti Pradè e Goretti impegnati a monitorare le operazioni di mercato, soprattutto in uscita. L’arrivo di Sohm ha completato l’ossatura della squadra per il playoff europeo, ma i ritocchi finali saranno rimandati agli ultimi giorni di mercato, anche perché restano aperte le situazioni contrattuali di Mandragora e Dodò. La priorità al momento è liberarsi degli esuberi.

Dopo aver ceduto Nzola al Pisa e Sottil al Lecce, la dirigenza attende sviluppi su altre partenze: il Cagliari è in attesa di muoversi su Barak, con il Verona ormai defilato, mentre per Ikonè si registrano solo timidi interessi dal Vasco da Gama e dal Botafogo. La questione più delicata resta quella di Beltran, con il suo futuro ancora incerto e corteggiamenti che devono tradursi in offerte concrete.

Sul fronte Beltran, lo Zenit ha mostrato un reale interesse, nonostante le smentite ufficiali, e resta viva la possibilità di un ritorno al River Plate. Prima di puntare a un nuovo attaccante, la Fiorentina dovrà però definire la sua cessione. I nomi sul taccuino sono Ioannidis del Panathinaikos, per il quale la richiesta supera i 20 milioni che il club viola intende spendere, e l’albanese Daku del Rubin Kazan, già confermato dall’allenatore russo. Senza uscite, sarà necessario attendere anche per nuovi innesti o eventuali offerte per i titolari già in rosa. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

