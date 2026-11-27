Viola Park, secondo giorno di ritiro verso l'Udinese: Oulai assente per motivi familiari, rientro previsto a breve.
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Secondo giorno di ritiro al Viola Park in vista del match contro l'Udinese di domenica prossima. La squadra torna a correre sui prati del Viola Park per una sfida fondamentale sotto moltissimi punti di vista. Ma dal centro sportivo viola arriva la notizia di una defezione: quella di Christ Oulai.
L'ivoriano, infatti, non è presente a Bagno a Ripoli. Il ragazzo è infatti assente per motivi familiari. Il rientro è comunque previsto a breve.
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