VIDEO VN - Il primo giorno di ritiro e le condizioni di Viery

Secondo giorno di ritiro al Viola Park in vista del match contro l'Udinese di domenica prossima. La squadra torna a correre sui prati del Viola Park per una sfida fondamentale sotto moltissimi punti di vista. Ma dal centro sportivo viola arriva la notizia di una defezione: quella di Christ Oulai.

L'ivoriano, infatti, non è presente a Bagno a Ripoli. Il ragazzo è infatti assente per motivi familiari. Il rientro è comunque previsto a breve.