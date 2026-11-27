Paolo Vanoli potrebbe giocarsi la panchina nel match di Udine. Sarebbe giusto esonerarlo senza risultato positivo?
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Dopo la sconfitta di Monza la Fiorentina resta ferma a 9 punti in piena crisi di gioco e risultati. Domenica prossima i viola saranno di scena a Udine contro l'Udinese nel secondo scontro salvezza di fila mentre la panchina scotta. Se non dovesse trovare la vittoria, sarebbe giusto separarsi da Vanoli? Votate al sondaggio di Violanews.
Sondaggio Vanoli
Se non dovesse vincere a Udine, sarebbe giusto esonerare Vanoli?
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