VIDEO VN - Il primo giorno di ritiro e le condizioni di Viery

Dopo la sconfitta di Monza la Fiorentina resta ferma a 9 punti in piena crisi di gioco e risultati. Domenica prossima i viola saranno di scena a Udine contro l'Udinese nel secondo scontro salvezza di fila mentre la panchina scotta. Se non dovesse trovare la vittoria, sarebbe giusto separarsi da Vanoli? Votate al sondaggio di Violanews.

Sondaggio Vanoli Se non dovesse vincere a Udine, sarebbe giusto esonerare Vanoli? Sì No Sì 76% 65 voti No 24% 21 voti Scegli una risposta Vota Mostra i risultati