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SFIDA TRA DELUSE

Due cambi in panchina, due allenatori nuovi (o richiamati) e nessuna vera inversione di rotta. Domenica a Udine si affrontano due squadre che hanno un disperato bisogno di punti: l'Udinese è diciannovesima con 6, la Fiorentina ne ha raccolti 9 ed è reduce dal pesante 3-0 incassato a Monza. Entrambe hanno già provato a intervenire cambiando guida tecnica, ma la classifica continua a raccontare una situazione complicata.

Eppure, dietro le difficoltà, ci sono due storie molto diverse. L'Udinese sembra aver perso alcuni degli elementi che tenevano in piedi il suo sistema di gioco; la Fiorentina, invece, ha una rosa ricca di qualità ma non ha ancora trovato un'identità collettiva. Due crisi, dunque, che richiedono soluzioni differenti. Ma quale delle due squadre ha davvero più possibilità di uscirne?

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