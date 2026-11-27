Questa domenica Udinese e Fiorentina si sfidando in Friuli per un vero e proprio scontro salvezza. Ecco dove vederla
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La Fiorentina è attesa dal secondo scontro salvezza consecutivo dopo aver perso malamente in Brianza contro il Monza. Al Bluenergy Stadium la Fiorentina sarà attesa dall'Udinese in una gara che rischia di diventare decisiva sotto molti punti di vista. Ecco dove vederla in tv e streaming. Fischio d'inizio domenica 29 novembre alle 12:30.
|Udinese-Fiorentina
|13ª giornata di campionato
|Domenica 29 novembre 2026
|Bluenergy Stadium, 12:30
|TV
|DAZN
|Streaming
|Dazn
|Telecronaca
|Mancini-Brocchi
Il live su Violanews.comColoro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
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