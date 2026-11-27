VIDEO VN - Il primo giorno di ritiro e le condizioni di Viery

La Fiorentina è attesa dal secondo scontro salvezza consecutivo dopo aver perso malamente in Brianza contro il Monza. Al Bluenergy Stadium la Fiorentina sarà attesa dall'Udinese in una gara che rischia di diventare decisiva sotto molti punti di vista. Ecco dove vederla in tv e streaming. Fischio d'inizio domenica 29 novembre alle 12:30.

Udinese-Fiorentina 13ª giornata di campionato Domenica 29 novembre 2026 Bluenergy Stadium, 12:30 TV DAZN Streaming Dazn Telecronaca Mancini-Brocchi

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Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire ladel match sul nostro sito,