VIDEO VN - Il primo giorno di ritiro e le condizioni di Viery

David Guetta, intervenuto nel corso del Pentasport di Radio Bruno, ha analizzato alcune delle scelte di Paolo Vanoli in vista della trasferta di Udine. Il giornalista si è soffermato in particolare sull'impiego di Ndour e sul rendimento di Oulai.

Faccio parte di quella fetta di persone che pensa che avere il pallone significhi avere un vantaggio importante. Per questo giocherei con i giocatori più tecnici. Ndour, come tanti altri, è uno di quelli di cui non riesco a capire l'impiego praticamente in tutte le partite e quasi sempre fino alla fine. Non patteggio né per Oulai né per Fagioli, ma mi sembra che sia stato messo fin troppo in risalto l'episodio del rigore: quello è un movimento naturale del corpo. Al di là di quell'episodio, comunque, per me Oulai, insieme a Jimenez, è stato uno dei pochi a portare a casa la sufficienza. Per questo capirei poco una sua eventuale bocciatura in vista della trasferta di Udine.