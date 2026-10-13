Francesco Palmieri, ds del Sassuolo, a Tuttomercatoweb.com, ha fatto il punto su Kristian Thorstvedt. Il norgevese era stato accostato alla Fiorentina:

"Kristian è un giocatore molto importante. Offerte ufficiali non ce ne sono mai state: quando si vuole un giocatore, come ha fatto il Leeds con Muharemovic, si fa un’offerta e ci si siede a parlare. Nel calcio, aspetto tecnico ed economico devono andare di pari passo. Ora è qui e sta facendo il suo lavoro nel modo giusto: mi piacerebbe trovare una soluzione gradita sia a lui sia a noi. È un grande professionista, un lavoratore. Ha avuto un attimo di difficoltà, ma non ha mai sbgliato l'atteggiamento"