Durante il Pentasport di Radio Bruno, è intervenuto Lorenzo Amoruso. Le sue parole:

"Non ti puoi soffermare sulla sconfitta di Genova, devi pensare al Como. La squadra di Fabregas permette di farti giocare, e sarà stanco, e paraddossalmente potresti fare una bella partita, dev giocartela. Abbiamo una squadra di giovani, come la stessa Fiorentina ha ammesso. Ci possono essere alcuni passaggi a vuoto, dato che i giovani non possono essere costanti. Qualcosa di più si doveva fare chiaramente, ma questo inizio deve servire a Vanoli. A Genova è mancata tanta attenzione, soprattutto nel primo tempo."

La sconfitta di Genova: "La formazione era giusta, per come l'aveva pensata Vanoli. Il campo non ha dato ragione a Vanoli, ma per il tipo di partita che voleva fare il Genoa, la formazione era sensata. L'obiettivo era punire il Genoa in transizione, ma se i singoli sbagliano così tanto. Mastantuono l'avrei cacciato a fine primo tempo, qui non c'è la pagnotta gratis per tutti. Su questo andrebbe cambiato registro. Non mi spiego l'approccio dopo 3 settimane di sosta. L'anno scorso la squadra ha visto il barattro, quindi non credo sia spaventata dal calendario. Io sono tranquillo, questa è una squadra che può giocare, e si è visto anche nel secondo tempo di Genova. I ragazzi devono capire che c'è anche una fase di sofferenza nella partita. Per ora nessuno ha garantito una grande costanza, per questo non considero nessuno come titolare inamovibile"