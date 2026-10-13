Le ultime notizie dal Viola Park sulle condizioni e sul recupero fisico di Arthur Atta, centrocampista della Fiorentina
VIDEO - Perugia, Gaucci una furia: "Già se fai l'arbitro hai dei problemi"
Prosegue il lavoro di recupero per Arthur Atta in casa Fiorentina. Il centrocampista francese sta continuando a svolgere un programma di allenamento personalizzato per smaltire il problema fisico che lo ha tenuto ai box nelle ultime uscite.
Le condizioni del francese verso domenica
Nonostante le sedute individuali svolte al Viola Park, filtra grande cautela attorno al suo impiego nel prossimo turno di campionato. Resta pessimismo in vista della gara contro il Como, in programma domenica 18 ottobre alle ore 15:00 all'Artemio Franchi.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Esclusive
Oliveira a VN: "A Firenze si cambia troppo. Kean zero rimpianti, l'errore è dopo"
Social
Gol Messias, Hernanes controtendenza: "Il grande errore è di Dragusin. Non di Ranieri"
Ex viola
Il Watford di Bove è in crisi, sbotta Elton John: attacco a Dionisi e ai Pozzo
V.I.P.
ViP 2026/27 – Comuzzo roccioso, Rubino segna e Richardson finisce nella bufera
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti