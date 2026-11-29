Dopo la sconfitta rimediata sul campo dell'Udinese, la Fiorentina ha deciso di concedere due giorni di riposo alla squadra. I calciatori viola osserveranno infatti due giornate libere tra domani e martedì, prima di ritrovarsi al Viola Park nella giornata di mercoledì per iniziare la preparazione alla prossima sfida di campionato.

Una pausa mentale prima della settimana tipo

La scelta nasce da una doppia valutazione legata al calendario e al momento psicologico del gruppo. Il prossimo impegno della Fiorentina è programmato per lunedì sera: un margine temporale ampio che consente allo staff tecnico di gestire senza fretta la settimana tipo di allenamenti.

Soprattutto, la decisione punta ad alleggerire la pressione accumulata negli ultimi giorni. Il ritiro al Viola Park prima della trasferta friulana non ha prodotto la scossa sperata sul piano del risultato e della prestazione, confermando come le difficoltà attuali passino prima dalla testa che dalla condizione atletica. Due giorni lontano dal campo servono così a staccare la spina e ritrovare lucidità, prima di tornare al lavoro da mercoledì per preparare una gara già pesante per la classifica.