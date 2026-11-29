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I PEGGIORI

FAGIOLI 4,5: Regista di una manovra che non esiste. Le prestazioni contro Atalanta e Sassuolo non sono bastate. A Udine arriva un’altra conferma: l’era del regista azzurro in maglia viola è finita. Almeno in quel ruolo. Una catena di errori che rende inspiegabile la sua presenza in campo a discapito di Oulai. Mezzala o cessione, non ci sono altre vie.

RANIERI 4,5: L’inserimento di Lovrić lo manda al bar e lui conferma il semidisastro di cui parlava prima del match. «Ti faccio male», dice a Zaniolo, ma il suo ex compagno fa un po’ quello che vuole là davanti. È nervoso con tutti, ma il suo modo di difendere è la cosa più irritante vista in campo.

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