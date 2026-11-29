Le parole del ds nel pre: "Abbiamo in testa ciò che vogliamo, pian piano arriveremo al nostro obiettivo"
VIDEO - Vanoli: "La mia posizione non c'entra con quella della Fiorentina"
Nel pre partita di Udinese-Fiorentina è intervenuto a Dazn Fabio Paratici, direttore sportivo viola:
Il ritiro non è sempre punitivo, alcune volte è costruttivo. Abbiamo cambiato molto in estate, sono usciti giocatori di 28, 29, 30 anni e ne sono arrivati di 21, 22, 23. Da settembre sono stati tanto con le Nazionali, nessuno ci fa caso.
Assenze
Non è solo Atta che manca, sapevamo di andare incontro a delle difficoltà ma è un percorso che non prevede scorciatoie. Abbiamo in testa ciò che vogliamo, pian piano arriveremo al nostro obiettivo.
Vanoli
Paolo è un allenatore con grandissima energia e valori, conosce molto bene la città e la piazza. Ha un rapporto eccezionale con noi, super trasparente su ogni aspetto. Vanoli è la persona giusta per guidarci e ha tutto il nostro sostegno, il dialogo con lui è costante.
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