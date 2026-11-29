Parla il difensore prima della gara di Udine: "Il ritiro è stato necessario per stringersi in un momento delicato"
VIDEO - Vanoli: "La mia posizione non c'entra con quella della Fiorentina"
Dazn ha trasmesso le parole di Luca Ranieri, difensore viola a pochi minuti dal fischio d'inizio di Udinese, Fiorentina, 13esima giornata di Serie A:
Il ritiro è stato necessario per stringersi in un momento delicato, vogliamo ripartire. In fase difensiva siamo stati un mezzo disastro, la verità è questa. Ora bisogna uscire da Udine con punti.
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