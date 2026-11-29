Udinese-Fiorentina, le formazioni ufficiali. Non ci sono sorprese per Paolo Vanoli
VIDEO - Vanoli: "Sì, sono l'uomo giusto. Ho sposato il progetto"
Udinese e Fiorentina non possono sbagliare. Le formazioni ufficiali, scelte da Paolo Zanetti e Paolo Vanoli:
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Solet; Vojvoda, Karlstrom, Zarraga, Kamara; Ekkelenkamp, Lovric; Zaniolo. All. Zanetti
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Joao Mario; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. All. Vanoli
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