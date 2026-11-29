"Vanoli non è al sicuro, mentre lo è Paratici, che questa squadra, con troppi limiti, l’ha costruita"
VIDEO - Le migliori quote di Udinese-Fiorentina e della 13esima giornata
Il Corriere Fiorentino lancia un avvertimento a Paolo Vanoli e alla Fiorentina. Con il tecnico sempre più in bilico, a differenza del ds Fabio Paratici:
Sarà scontato, ma Udinese-Fiorentina è un mezzogiorno (e mezzo) di fuoco. Una partita senza ritorno tra due squadre con l’acqua alla gola che mai, a un terzo del cammino, avrebbero immaginato di trovarsi in questa situazione angosciante. Chi sbaglia è perduto. I friulani, ultimi in classifica, hanno numeri ancora più spaventosi della Viola: 8 sconfitte, 5 di fila in casa dove hanno conquistato appena un punto, alla prima giornata, contro il Como. Ma fidarsi dei numeri, quando c’è di mezzo la strampalata banda di Vanoli, sarebbe un errore cosmico come ha appena dimostrato la sciagurata trasferta nel vecchio Brianteo. Il Monza veniva da quattro sconfitte consecutive e si è rimesso in moto proprio contro la Fiorentina. Altrettanto vuole fare l’Udinese, che sogna l’aggancio. L’ultima lezione speriamo sia servita. Le ripartenze sin qui sono state sciagurate: dopo Genova, è arrivata Monza. Partite abbordabili fallite completamente sotto ogni aspetto. Oggi è attesa un’inevitabile reazione. Altrimenti ci potrebbero essere conseguenze. Vanoli non è al sicuro, mentre lo è Paratici, che questa squadra, con troppi limiti, l’ha costruita. L’ultima nella tana friulana è stata un disastro, come Monza, stesso risultato. Anche il ricordo, amarissimo, di quella lezione dovrebbe consigliare agli sprovveduti viola di tenere alta la soglia dell’attenzione.
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