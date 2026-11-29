La Fiorentina arriva a Udine con nove punti in dodici partite, il sedicesimo posto e la necessità di fare risultato per allontanarsi dalla zona retrocessione. Il crollo di Monza ha riportato a galla le fragilità emerse fin dalle prime giornate, soprattutto per come è maturata la sconfitta. La pazienza dell’ambiente comincia a esaurirsi, ma il settore ospiti del Bluenergy Stadium è tutto esaurito. Contro un’Udinese fisica, anch’essa alle prese con una classifica complicata e decisa a sfruttare il fattore campo, ai viola servono punti, personalità e quella continuità che finora è mancata.

Anche la panchina di Paolo Vanoli è sotto osservazione. In conferenza stampa il tecnico ha ribadito di sentirsi «l’uomo giusto al posto giusto», ha allontanato le voci di tensioni con la squadra e ha spiegato che il ritiro al Viola Park è servito a confrontarsi, analizzare gli errori e ritrovare compattezza. Vanoli chiede una Fiorentina coraggiosa e consapevole della propria situazione, capace di gestire le partite e tenere alta l’attenzione anche prima di andare in svantaggio. L’umiltà invocata dal tecnico passa anche dall’accettare che la priorità, oggi, è la salvezza.

L’emergenza in difesa potrebbe spingere Vanoli a confermare il 4-3-3. Davanti a De Gea sono attesi Jiménez e João Mário sulle fasce, con Drăgușin e Ranieri al centro viste le assenze di Pongračić e Viery. A centrocampo Fagioli dovrebbe riprendere le chiavi della regia, con Ndour e Brescianini ai suoi lati e Oulai possibile alternativa a una delle due mezzali. In attacco Mastantuono e Njie sono favoriti sulle corsie, con Pellegrino riferimento centrale. Lo scrive la Nazione.