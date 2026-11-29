Alla vigilia della sfida con l’Udinese di Zanetti, Paolo Vanoli ha risposto alle domande sulla sua panchina dopo il ko di Monza. «Il mio unico pensiero è l’Udinese e fare risultato», ha detto il tecnico, che si è assunto la responsabilità del momento viola. Vanoli ha spiegato che il ritiro al Viola Park è stato deciso insieme per rivedere la partita, analizzare gli errori e confrontarsi con calma. Ha poi chiarito cosa intende per umiltà: mettersi al servizio della squadra, fare una corsa per il compagno e rispettare gli avversari. A Udine vuole vedere «una squadra che lotta, che suda la maglia, che dà tutto».

Con nove punti in dodici giornate, Vanoli ha ribadito che la priorità è raggiungere quota 40. «L’obiettivo che ho indicato lo richiede la classifica», ha spiegato. Per risalire servono fame e determinazione, oltre alla capacità di mettere il talento dei singoli a disposizione del gruppo. Il tecnico ha riconosciuto che la strada è lunga e che la squadra deve ancora crescere molto, confermando però la fiducia nei giocatori: «Questo gruppo mi piace tantissimo».

Vanoli ha anche confermato di aver valutato il passaggio alla difesa a tre, un’ipotesi per ora accantonata a causa dell’emergenza nel reparto. Sui possibili rinforzi ha rimandato il discorso a gennaio, concentrando l’attenzione sulle partite che precedono il mercato. Quanto al progetto della società, il tecnico ha richiamato il confronto quotidiano con Fabio Paratici e la possibilità di passare anche da un dodicesimo posto per costruire qualcosa di importante. «Sono convinto di essere l’uomo giusto al posto giusto», ha concluso. Lo scrive il Corriere dello Sport.