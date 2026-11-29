Paolo Vanoli cerca ancora la miglior Fiorentina
VIDEO - Le migliori quote di Udinese-Fiorentina e della 13esima giornata
Paratici vuole una Fiorentina più equilibrata? Il Corriere Fiorentino "consiglia" Paolo Vanoli, che è ancora alla ricerca del miglior assetto tattico:
Ma che Fiorentina è lecito aspettarsi? Probabile un ritorno al 4-3-3. La sensazione è che Vanoli stia andando per tentativi. Il consiglio, per quanto non richiesto, è che si fidi di sé stesso e solo delle sue convinzioni come fece l’anno scorso con un paio di mosse decisive: Fagioli regista e Parisi esterno alto. Anche adesso serve un guizzo per arrivare a una svolta e salvare la panchina. Non deve dare retta a chi lo spinge a prendere una direzione, se non ne è convinto. Questa Fiorentina, costruita per attaccare ma che non sa difendersi, è intrigante e al tempo stesso scivolosa. Per Grosso inallenabile, anche se lui questa frase non l’ha mai confermata. Per Vanoli «una squadra da sogno». Ma il sogno è diventato incubo e la sensazione è che l’allenatore si sia progressivamente incartato. Di sicuro, per sopravvivere, deve murare la porta. La difesa, la penultima della serie A, va protetta perché la colpa di questo scempio non può essere solo dei difensori. Nel calcio ci sono due fasi e la Viola troppo spesso se ne dimentica. Distratta, morbida, fragile. De Gea non ha mai mantenuto la porta inviolata. Oggi non ci sarà Davis, ma l’ex Zaniolo ha ritrovato condizione e verve. Serve anche la volontà di rimanere attaccati alla partita nei momenti difficili. Sofferenza e resilienza. E la capacità, per niente scontata come si è visto a Monza, di giocare tutti insieme. Il talento, da solo, non basta. Ci vuole una squadra.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Rassegna stampa
CorFio: "Vanoli non è al sicuro, ma Paratici che ha costruito questa squadra sì"
Rassegna stampa
Gazzetta: "Fiorentina, una sconfitta porterebbe ulteriori riflessioni su Vanoli"
Rassegna stampa
Nazione: "Fiorentina, basta giustificazioni. E Vanoli rimane sott'osservazione"
Rassegna stampa
CorSport: "Paolo Vanoli non si scoraggia e a Udine cerca il riscatto"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti