Disilluse, ferite, tradite, ma soprattutto disperate. Udinese e Fiorentina aprono la domenica del pallone all'ora di pranzo in una situazione complicata. I friulani sono ultimi con soli sei punti, i toscani quintultimi, ma ne hanno soltanto nove. Entrambe sono partite con ben altre aspettative e, visti i risultati, hanno già cambiato guida tecnica.

Via Grosso e Runjaic. Paolo Zanetti e Paolo Vanoli hanno il compito di toglierle dai guai. A entrambe serve una vittoria per riemergere, respirare, tornare ad avere fiducia. Una sconfitta porterebbe, in casa Vola, a ulteriori riflessioni su Vanoli che da giovedì ha cercato di infondere nei suoi ragazzi nel ritiro del Viola Park quell'umiltà che predica da sempre.

La squadra non è stata assortita nel migliore dei modi, ma oggi ritroverà, eventualmente a gara in corso, un ex Udinese, il francese Arthur Atta che avrebbe dovuto aiutarla a compiere il salto in alto. Al Bluenergy tornerà da ex anche il centravanti Beto che, finora,è rimasto a secco. Quando i Pozzo nel 2023 lo cedettero all'Everton incassarono 30 milioni. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.