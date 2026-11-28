In vista del big match di domani sera al Sinigaglia contro la Juventus, il tecnico del Como Cesc Fabregas ha fatto il punto in conferenza stampa soffermandosi in particolar modo sulle condizioni di Moise Kean. L'attaccante ex Fiorentina è attualmente ai box per infortunio e l'allenatore spagnolo pretenderà la massima chiarezza dallo staff sanitario per capire come muoversi:

"Dobbiamo capire quanto starà fuori Kean, i dottori devono dire onestamente quanto starà fuori. Se dobbiamo fare qualcosa sul mercato si farà, ma se penseremo che Kean tornerà prima si continuerà così".

"Responsabilità mia, pronti al cambio modulo"

Fabregas ha rivendicato la scelta estiva di puntare su una rosa snella in attacco per evitare scontenti nello spogliatoio, confermando comunque totale flessibilità tattica per la sfida contro i bianconeri: "Mi prendo la responsabilità di dire che volevo due attaccanti. Per non tenere un terzo attaccante che non ha spazio, come è successo a Ivan Azón, a cui poi non sai più cosa dire. Abbiamo avuto la sfortuna che Moise si è fatto male, ma ci prendiamo la responsabilità: se un giorno dovremo giocare con 6 o 7 centrocampisti lo faremo tranquillamente".