La conferenza stampa dell'allenatore viola prima della sfida di Udine
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Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha presentato la sfida di domani contro l’Udinese di Zanetti. Ecco le sue parole in conferenza stampa dal Viola Park.
Il ritiro?
Non è stato un ritiro punitivo. Abbiamo deciso insieme di passare del tempo uniti, per dialogare e rivedere molte cose, a partire dalla partita. L’abbiamo vissuto bene. Domani ci aspetta una partita importante.
Che Fiorentina sarà?
La mia posizione non c’entra con quella della Fiorentina. I ragazzi rappresentano una squadra importante, al di là di tutto. Devono giocare una partita coraggiosa, con la consapevolezza del momento. Siamo costretti a fare punti importanti. È scoppiato un caso quando ho parlato di umiltà, ma io intendevo consapevolezza.
Umiltà?
Ci ho sempre messo la faccia e ho sempre detto che il primo responsabile sono io. Poi basta capire che cosa ha detto De Gea in sala stampa. Non c’è niente che porti al conflitto. L’umiltà è anche consapevolezza del momento. Io parlavo di umiltà sportiva, non personale. Anche fare una corsa per il compagno è un esempio di umiltà.
Sul secondo gol subito contro il Monza è mancata la percezione del pericolo?
Sto lavorando tanto su questo. Non è una questione di qualità tecnica. Nel calcio, per arrivare ad alti livelli, serve sapere che ci sono due fasi. Colpa di Ndour su Varela? Sulla ripartenza Oulai cade a terra, così come Jiménez. All’inizio siamo quattro contro tre, poi prendiamo gol con loro in sei contro cinque. Non sono riuscito a farglielo capire.
La società ha chiesto più equilibrio?
Io ho un confronto quotidiano con il direttore. Mi sembrano cose normali.
Corsa per la salvezza?
Fa rabbia parlare di salvezza. Sono due percorsi diversi. La classifica dice che dobbiamo farlo. Non rinnego quello che ho detto. La strada è lunga, questi ragazzi devono lavorare e questo gruppo mi piace. Però dobbiamo cambiare tanto.
Difesa a tre?
A Firenze la difesa a tre non piace. Si sono fatti male due difensori (ride, ndr). Però sì, ci ho pensato.
Si sente in discussione?
Chi fa questo lavoro sa di essere sempre in discussione. A me interessa la Fiorentina. Conta solo fare bene domani.
Quale idea di gioco per salvarsi?
Dipende dagli interpreti. Devi partire dalla mentalità. Questa squadra ha talento, ma il talento è fine a sé stesso se non lo metti a disposizione della squadra. A sprazzi abbiamo fatto vedere di avere coraggio, come contro la Juventus. Ma dobbiamo avere il giusto rispetto per fare punti.
C’è qualcosa da cambiare in questa società?
Io sono subentrato due volte e non voglio essere presuntuoso. Dobbiamo lavorare per iniziare un nuovo progetto e non bisogna pensare che l’aspetto economico si traduca automaticamente in risultati sul campo.
Le parole al Corriere dello Sport e l’ipotesi di fare un passo indietro?
Io sposo il progetto per sognare, ma questo progetto dura quattro anni. Nessuno ha detto che devo vincere lo scudetto. Meglio arrivare un anno al dodicesimo o al tredicesimo posto per poi vincere. Voglio fare qualcosa di importante, ma non posso farlo domani. Un passo indietro? Perché dovrei farlo? Sono convinto di essere l’uomo giusto al posto giusto.
La gara di domani?
Voglio vedere i miei valori. Voglio una squadra che lotta e che, prima di tutto, suda la maglietta. Da questa base si può costruire un’idea di gioco. Ma se questi valori non si vedono con continuità, poi l’idea di gioco non c’è. A Monza, all’inizio, abbiamo fatto quello che avevo chiesto. Poi abbiamo preso gol e ognuno voleva vincere da solo.
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