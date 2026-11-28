Pierre-Emile Hojbjerg rimane nei radar della Fiorentina. Il centrocampista danese, già accostato alla società viola nelle precedenti sessioni di mercato, potrebbe lasciare il Marsiglia a condizioni particolarmente vantaggiose. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, nel contratto del giocatore, in scadenza nel 2028, è presente una clausola che gli permetterebbe di liberarsi nel giugno 2027 per appena due milioni di euro. Un assist non da poco per Fabio Paratici, alla ricerca di un mediano fisico e di esperienza da mettere a disposizione di Vanoli.

La presenza della clausola cambia radicalmente le prospettive di mercato. Il Marsiglia, che fino a poco tempo fa chiedeva tra i 10 e i 15 milioni di euro per il cartellino del danese, sarebbe adesso disposto ad accontentarsi di una cifra vicina ai due milioni pur di cederlo già a gennaio e liberarsi del suo ingaggio.

I rapporti tra Hojbjerg e la società francese si sono deteriorati negli ultimi mesi, complice anche il mancato trasferimento al Newcastle. In estate il Marsiglia aveva raggiunto un accordo con gli inglesi sulla base di 15 milioni di euro, ma era stato lo stesso centrocampista a far saltare l'operazione. Adesso, secondo la rosea, la Fiorentina sarebbe una delle pretendenti più accreditate ad acquistare il danese. Paratici conosce bene il giocatore dai tempi del Tottenham e le sue caratteristiche rispondono esattamente alle esigenze della mediana viola: fisicità, personalità, capacità di recuperare il pallone e qualità nella gestione del possesso. Un profilo particolarmente adatto a un centrocampo a due, come quello dell'ipotetico 4-2-3-1 di Vanoli.

Attenzione all' ingaggio e alla concorrenza

Se il costo del cartellino rappresenta un'occasione, altrettanto non si può dire dello stipendio.percepisce, una cifra che non rientra negli attuali parametri della Fiorentina. Resta da capire se Paratici e la proprietà saranno disposti a fare un'eccezione. Da valutare anche la volontà del danese di sposare un progetto attualmente privo di coppe europee.

La concorrenza, del resto, non manca. Juventus, Napoli, Atalanta e Milan continuano a monitorare la situazione, seppur con diverse complicazioni. I bianconeri devono prima cedere, il Napoli potrebbe valutare uno scambio con Anguissa, mentre l'Atalanta si era già scontrata in estate con le richieste economiche del centrocampista. Al Milan, invece, Hojbjerg ritroverebbe un suo grande estimatore come Ruben Amorim. La Fiorentina può dunque giocare d'anticipo. La clausola ha abbattuto il costo del cartellino, ma il vero investimento sarebbe rappresentato dall'ingaggio. Paratici dovrà decidere quanto sia disposto a spingersi oltre i parametri del club per regalare a Vanoli il mediano che manca.