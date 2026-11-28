Possibile acquisto a gennaio e arrivo a Firenze nel mese di giugno
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La Fiorentina continua a monitorare il mercato dei portieri in vista della prossima stagione. Quella in corso potrebbe essere l’ultima annata a Firenze per David De Gea, il cui rendimento non convince appieno nonostante un contratto fino a giugno 2028. Tra i possibili successori c’è Santiago Beltran del River Plate, seguito da tempo da Fabio Paratici, che sta valutando i margini per una trattativa con il club argentino.
Il contratto di Beltran scade a dicembre 2027, al termine della stagione argentina. Il River punta a rinnovarlo per ricavare di più da una futura cessione e valuta il portiere tra i 15 e i 20 milioni di euro. Alla richiesta economica si aggiunge la concorrenza della Premier League, con l’Aston Villa particolarmente interessato.
Tra le ipotesi c’è una cessione già a gennaio, con Beltran che resterebbe al River per altri sei mesi per accompagnare il passaggio di consegne a Yassine Bounou, indicato come possibile erede. Nel frattempo la Fiorentina e l’Aston Villa seguono gli sviluppi. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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