La Fiorentina arriva a Udine in piena emergenza difensiva. I viola hanno incassato 28 gol in campionato, 2,3 a partita, e soltanto il Sassuolo ha fatto peggio. La gara contro il Napoli è stata l’unica in cui la squadra ha subito meno di due reti. Agli affanni del reparto si aggiungono gli infortuni di Pongracic, fermo dalla trasferta di San Siro contro l’Inter e in dubbio anche per il Cagliari, e di Viery, uscito a Monza per un problema muscolare che potrebbe tenerlo fuori fino all’inizio del 2027.

Domani alle 12.30, contro l’Udinese, Vanoli schiererà Dragusin e Ranieri al centro della difesa. Sono gli unici due centrali a disposizione e Ranieri è a sua volta al rientro da un infortunio. In panchina ci sarà il giovane Beldenti, arrivato in estate, mentre in caso di necessità il tecnico potrebbe adattare Valdepeñas al centro.

Vanoli va verso il ritorno al 4-3-3 e valuta anche qualche cambio sulle fasce difensive, sebbene l’emergenza riduca il margine di scelta. A centrocampo guadagna terreno Fagioli per una maglia da titolare. Oulai, diventato padre ieri, ha lasciato il ritiro per qualche ora. Lo scrive il Corriere Fiorentino.