Arthur Atta è pronto a tornare in campo domani a Udine, proprio contro la sua ex squadra. Il centrocampista francese, classe 2003, manca dal 20 settembre, quando ha giocato contro il Napoli al Franchi. A tenerlo fuori per due mesi è stato un sovraccarico ai muscoli addominali, come spiegato da Vanoli alla vigilia della gara con il Genoa di inizio ottobre. Il tecnico ha potuto utilizzarlo appena un paio di volte e già in condizioni fisiche precarie. Alla Fiorentina sono mancate le sue giocate e la capacità di dare imprevedibilità alla manovra. In estate il club aveva investito 25 milioni per il 70 per cento del cartellino, lasciando all’Udinese il 30 per cento sulla futura rivendita.

La convocazione a Monza è servita ad Atta per ritrovare confidenza con lo spogliatoio e il clima della partita. Sei giorni e quattro allenamenti dopo, al Bluenergy Stadium l’ipotesi più probabile è un ingresso negli ultimi 20-25 minuti, secondo la normale gestione di un rientro dopo una lunga sosta. Vanoli valuta anche la possibilità di schierarlo dal primo minuto e deciderà dopo la rifinitura. Per il francese sarà una sfida particolare contro il club a cui, insieme al Metz, ha sempre riconosciuto un ruolo decisivo nella sua crescita.

Con il ritorno al 4-3-3, Pedro Gonçalves dovrebbe partire dalla panchina dopo essere stato impiegato da trequartista nel 4-2-3-1 contro Juventus e Monza. Dal ritiro al Viola Park emerge un centrocampo con Fagioli in regia tra Ndour e Brescianini. Atta può prendere il posto di una delle due mezzali, dall’inizio o a gara in corso, mantenendo l’assetto a tre. Se la Fiorentina avrà bisogno di alzare il peso offensivo, il francese potrà anche avanzare sulla trequarti. Lo scrive il Corriere dello Sport.