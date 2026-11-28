Il centrocampista l'ivoriano si gioca un posto con Fagioli
VIDEO - Le migliori quote di Udinese-Fiorentina e della 13esima giornata
Ieri Christ Oulai ha lasciato il Viola Park per motivi familiari. La Gazzetta dello Sport però non ha dubbi sulla sua presenza a Udine, con il centrocampista che è già rientrato al centro sportivo:
Il centrocampista Christ Inao Oulai ieri mattina ha lasciato il ritiro del Viola Park per motivi familiari e non si è allenato con il resto della squadra agli ordini di Vanoli. Rientrata l'emergenza, però, il 20enne ivoriano ha fatto ritorno al centro sportivo e in serata ha svolto una seduta di allenamento personalizzata. La sua presenza nella trasferta di Udine non è quindi in dubbio, anche se resta in ballottaggio con Fagioli.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Rassegna stampa
CorSport: "De Gea al capolinea, Paratici vuole Beltran. Situazione complicata"
Rassegna stampa
Nazione: "A Udine potrebbero giocare Oulai e Fagioli insieme. Rischia Ndour"
Rassegna stampa
CorSport: "Atta giocherà 25 minuti. E prenderà il posto di una mezzala"
Rassegna stampa
L'emergenza non ferma Vanoli, CorFio: "I terzini potrebbero cambiare"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti