La Fiorentina potrebbe presentarsi domani a Udine con tre centrocampisti di ruolo. Paolo Vanoli cerca maggiore equilibrio dopo il ko di Monza, dove la squadra si è ritrovata spesso scoperta una volta perso il pallone. Il ritorno alla mediana a tre servirebbe a proteggere i centrali e ad accompagnare l’azione offensiva con più copertura. Resta aperta anche l’ipotesi della difesa a tre, che passa dal recupero di Pongracic, a maggior ragione dopo l’infortunio di Viery.

Marco Brescianini potrebbe ritrovare una maglia da titolare accanto a Oulai e Ndour. L’ivoriano ha saltato l’allenamento di ieri per un permesso personale, sta bene e dovrebbe partire questa sera con il gruppo per il Friuli. Con Oulai in regia, Vanoli potrebbe impiegare Fagioli da mezzala, ruolo già ricoperto in Nazionale con Mancini. Più avanti e con meno responsabilità in costruzione, Fagioli potrebbe sfruttare la sua capacità di leggere in anticipo lo sviluppo dell’azione, mentre Oulai può guadagnare metri palla al piede. In questa configurazione, il terzo posto se lo giocherebbero Brescianini e Ndour, quest’ultimo poco brillante nelle ultime uscite.

Il passaggio alla mediana a tre potrebbe mandare Pedro Gonçalves in panchina al Bluenergy Stadium. La scelta risponderebbe alle esigenze del momento e al richiamo all’umiltà su cui Vanoli ha insistito durante il ritiro. L’Udinese attraversa una fase difficile, ma conserva fisicità in mezzo al campo. È soprattutto lì che la Fiorentina cercherà di reggere il confronto, con un uomo in più a dare corsa e sostegno nelle due fasi. Lo scrive la Nazione.