Nell’anno del centenario della Fiorentina, Violanews vi tiene compagnia con una serie di interviste con le persone che, questi cento anni di storia, li hanno scritti e continuano a scriverli. In campo, sugli spalti, coi ricordi e con il tifo. In questa quarantasettesima puntata la nostra redazione ha contattato il giornalista Andrea De Boni, nipote di Beppe Chiappella.

Giuseppe Chiappella (San Donato Milanese, 28.09.1924-Milano, 26.12.2009). Centrocampista, alla Fiorentina dal 1949/50 al 1960/61 con 357 presenze (329 con 5 reti in Serie A, 4 in Coppa Campioni, 2 in Coppa Europa Centrale (Mitropa), 4 nella Coppa dell’Amicizia Italo-Francese, 8 in Coppa Grasshoppers e 10 in Coppa Italia). Quinto nella classifica assoluta delle presenze in gare ufficiali e secondo nella graduatoria presenze in Serie A dietro ad Antognoni. Ha vinto uno Scudetto nel 1956, la Coppa Grasshoppers nel 1957, a cui vanno aggiunti 4 secondi posti in Serie A, una finale di Coppa Campioni e due finali di Coppa Italia. Presenze in Nazionale: 17. Esordio in Serie A l’11.09.1949: Juventus-Fiorentina 5-2. Allenatore della “De Martino” dal 1961-62 al 1962-63 con cui ha disputato 3 tornei di Viareggio: 1962 (2° posto), 1963 e 1964 (insieme a Egisto Pandolfini). Dal gennaio 1961 al maggio 1962 vice allenatore (prima di Hidegkuti e poi di Valcareggi). In quel periodo la Fiorentina ha vinto la Coppa delle Coppe (1961) e la Coppa Italia (1961) e disputato una finale di Coppa delle Coppe (1962). Allenatore dall’ottobre 1963 al dicembre 1967, periodo in cui ha vinto la Coppa Italia (1966) e la Coppa Mitropa (1966) e disputato una finale di Coppa Mitropa (1965), infine dal febbraio al giugno 1978. Da allenatore della prima squadra 196 gare ufficiali (90 vinte, 59 pareggiate, 47 perse). Chiappella occupa il terzo posto nella graduatoria degli allenatori della Fiorentina per partite ufficiali disputate e per gare vinte in competizioni ufficiali. (Nota biografica a cura di Roberto Vinciguerra)

Un commento sulla situazione attuale della Fiorentina?

Il ricordo più bello?

L’augurio per il centenario?

“In questo momento, dopo il cambio societario e con l’arrivo di Paratici, bisogna avere pazienza. La squadra è competitiva. Forse è stato scelto l’allenatore sbagliato. Credo, però, che la Fiorentina per la qualità della rosa sia una squadra destinata a migliorarsi e a migliorare la posizione in classifica. Probabilmente per quest’anno sarà difficile pensare a un piazzamento nelle competizioni europee, ma in futuro credo che l’obiettivo della proprietà e della dirigenza sia quello di tornare stabilmente in Europa e questo deve essere lo standard di una società come la Fiorentina”.“Il ricordo più bello che ho è un senso di famiglia e di appartenenza che credo che nel calcio di oggi sia difficile da trovare. Ricordo perfettamente, ero un ragazzino, alla fine degli anni Novanta-inizio Duemila mio nonno con tutti i vecchi compagni, c’era anche chi faceva dei viaggi lunghi per esserci. Avevano consolidata la tradizione di incontrarsi e riuscivano a farlo spesso, anche più volte l’anno. Il bello è che si ritrovavano a cena insieme e avevi la percezione, a una di queste andai anch’io accompagnandolo, che fosse una famiglia, un gruppo unitissimo e Firenze e la Fiorentina fossero come una seconda pelle per loro. Non a caso in tanti di quella Fiorentina scelsero di rimanere a vivere a Firenze, come ad esempio mio nonno, ma c’erano anche quelli che tornavano periodicamente dall’estero e quando si incontravano sembrava che non fosse cambiato nulla, erano ancora un gruppo di giocatori che giocavano per la Fiorentina perché erano talmente attaccati, un legame stupendo. Io capii subito che la forza di quella Fiorentina, oltre alle qualità di giocatori fortissimi, era dovuta al gruppo coeso, prima di tutto grandissime persone che si volevano bene. Questo è il ricordo più bello che ho di quella Fiorentina e penso che tuttora tante volte nel calcio, anche quello attuale, il gruppo faccia la differenza e lo penso dopo avere visto quel gruppo lì, perché ho un ricordo magnifico del rapporto che c’era tra di loro all’interno dello spogliatoio”.“Auguro alla Fiorentina di tornare a essere quella che era ai tempi di mio nonno, ma non solo, perché la storia della Fiorentina ha avuto altri picchi molto importanti ed era una società considerata dal mondo del calcio italiano e internazionale. Le auguro di tornare a essere quella perché, ancora prima dei successi e dei trofei, essere riconosciuta come una realtà forte e consolidata è la soddisfazione maggiore, poi i titoli arrivano di conseguenza. Auguro alla Fiorentina di tornare a essere quella forza che in tanti momenti del passato è stata e ha creato la storia e un popolo che ormai la segue, a prescindere dai risultati, perché, appunto, è storia”.

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