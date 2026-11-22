Nell’anno del centenario della Fiorentina, Violanews vi tiene compagnia con una serie di interviste con le persone che, questi cento anni di storia, li hanno scritti e continuano a scriverli. In campo, sugli spalti, coi ricordi e con il tifo. In questa quarantaseiesima puntata la nostra redazione ha contattato Alessandro Galdiolo, figlio di Giancarlo.

Giancarlo Galdiolo detto “Pappa(gone)” (Villafranca Padovana, 04.11.1948-Castrocaro Terme, 08.09.2018). Difensore, alla Fiorentina dal 1970 al 1979/80 con 315 presenze (229 con 3 reti in Serie A, 2 in Coppa delle Coppe, 8 in Coppa UEFA, 13 in Coppa Mitropa, 7 nel Torneo Anglo-Italiano, 1 nella Coppa di Lega Italo- Inglese, 3 con 1 rete in Coppa delle Alpi e 52 con 1 rete in Coppa Italia). Ha vinto una Coppa Italia e una Coppa di Lega Italo-Inglese nel 1975. Esordio a Basilea in Coppa delle Alpi il 14.06.1970: Basilea-Fiorentina 3-3.

Un commento sulla situazione attuale della Fiorentina?

“Secondo me può solo fare meglio, perché Vanoli ha creato più gruppo, giocatori che prima erano al di sotto del loro rendimento adesso danno di più. Mi piace Mastantuono e mi piacerebbe vedere giocare insieme le due punte, Beto e Pellegrino, ci sarebbe da divertirsi, ma prima di tutto bisogna pensare a non prendere gol! La squadra potenzialmente è da Europa League, però intanto pensiamo a salvarci… Da tifoso penso che la squadra ha i mezzi per risalire in classifica. Grosso non aveva creato il giusto feeling e la società ha fatto bene a cambiare subito”.

Il ricordo più bello?

“Di ricordi ce ne sono tanti. Non l’ho mai visto giocare, ma mio padre mi parlava sempre dei suoi combattimenti con Bettega, di quanto si menavano. A Natale, però, Bettega ci mandava dei regali, quindi, nonostante le lotte in campo, c’era un rispetto reciproco e a distanza di anni continuavano ad arrivarci dei suoi pensieri. Parlava sempre di Antognoni come di Dio in terra ed erano anche amici fuori dal campo, testimoni di nozze, anche lui il figlio lo ha chiamato Alessandro come me. Mio padre era innamorato della Fiorentina, mi diceva sempre che in campo bisogna dare tutto. Ha servito la Fiorentina come un soldato. Una volta c’erano quei valori che oggi si sono persi, come il sostegno a un amico in difficoltà, penso a Guerini, al suo incidente in macchina e a come i suoi compagni lo aiutarono nei mesi seguenti. Erano amici prima che compagni di squadra. Fino a sei mesi prima di ammalarsi mio padre ha continuato a giocare a pallone. Come famiglia quando veniamo a Firenze sentiamo ancora tanto affetto per quella Fiorentina degli anni Settanta, significa che quei giocatori, oltre che bravi in campo, erano persone rette moralmente e attaccate alla maglia e questo è bellissimo, nel calcio di oggi non si vede più”.

L’augurio per il centenario?

“Che si possa ambire a un posto in classifica degno di una città come Firenze. La Fiorentina deve stare lassù, sui palcoscenici che si merita, anche in Europa. Firenze è un patrimonio mondiale e la Fiorentina ne è la conseguenza. E speriamo che finiscano lo stadio il prima possibile”.

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